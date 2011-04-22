Генеральный секретарь ООН встретился с украинскими студентами

Генеральный секретарь ООН Пан Ги МУН выступил с лекцией в Киевском институте международных отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, Генсек ООН поздравил украинский народ с приближением 20-й годовщины Независимости, со всем, что Украина уже достигла, и со всем, что она сейчас делает совместно с международным обществом во имя лучшего будущего.

Пан Ги МУН отметил значительный прогресс Украины на протяжении последних 20 лет и выразил пожелание, чтобы позитивные изменения продолжались и в дальнейшем.

«Вам надо только продолжать идти этим путем широкомасштабных реформ. Перенимать международные стандарты должного управления и быть уверенными, что экономические реформы обусловят рост, несмотря на глобальный экономический спад», – подчеркнул он.

Генсек ООН выразил одобрение политике борьбы с коррупцией в Украине. «Вы боретесь с коррупцией, серьезной проблемой, которая отвлекает ресурсы, подрывает доверие к власти и отпугивает инвесторов. Вы также проводите институционные преобразования, которые усиливают прозрачность. И после двух десятилетий вы, наконец, готовы завершить вечный переходный период», – отметил он.

По словам Генерального секретаря ООН, Украина смогла занять важное место в современном мире, где единение между нациями важнее, нежели отличия. «Украина делает свой вклад в мир и безопасность во всем мире. Ближе же к своим границам Украина исполняет роль моста, регионального игрока, имеющего возможность разговаривать как с малыми, так и с большими странами, как на востоке и западе, так и на севере и юге. Не стоит недооценивать объединяющие полномочия этого моста», – подчеркнул он.

Он также напомнил о международной научно-практической конференции «25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего», в которой он принимал участие.

«Ввиду того, что ядерные катастрофы не признают государственных границ, мы обязаны ради наших граждан на практике внедрять высокие стандарты обеспечения готовности и скорости реагирования. Во вторник мировые лидеры согласились с фундаментальным принципом: ядерная безопасность является нашей общей целью, нашей общей ответственностью», - подчеркнул он, добавив: «Ядерная безопасность, ядерная сохраненность, уменьшение риска катастроф - эти принципы должны быть нашим девизом в будущем».

Пан Ги МУН рассказал о своих впечатлениях после посещения Чернобыля: «Закрытый бетоном реактор. Пустые дома в городе. Свидетельство жизни, бурлившей когда-то. Целый мир, брошенный и потерянный для тех, кто его любил. Я был крайне огорчен и взволнован. Визит в Чернобыль был чрезвычайно трогательным».

Говоря о сегодняшней ситуации в мире, Генсек ООН отметил, что украинский опыт демократических преобразований может стать хорошим уроком для ее близких и дальних соседей, в частности, новых режимов Египта и Туниса.

«Украина может многому научить демократические режимы, находящиеся в процессе зарождения. Вы преодолели сложности трансформации политической и экономической системы, построения демократии, демонтажа полицейского государства, реформации государственных предприятий. Вы знаете те ошибки и неудачи, которые разочаровывают ожидание и вынуждают людей сомневаться в демократии и терять веру в верховенство закона», – сказал он.

Пан Ги МУН выразил надежду, что Украина, вместе с ООН, поможет молодому поколению революционеров. «Их мечты должны воплотиться в реальность, чтобы люди получили возможность жить в справедливом и демократическом обществе и пользоваться новыми возможностями для роста и процветания», – сказал он.

Также Пан Ги МУН выразил благодарность Украине за ее поддержку миротворческих операций ООН, «за смелую и решительную поддержку мира, стабильности и гражданских прав в мире».

В то же время Генеральный секретарь ООН выразил сожаление по поводу гибели украинского врача в Ливии.

Пан Ги МУН получил звание почетного доктора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. «Получить эту докторскую степень – это большая честь, и я воспринимаю ее не как свое собственное достижение, а как знак вашей поддержки и признания ООН. Поэтому во имя этой организации я и принимаю почетное звание», – сказал он.

Перед тем, как начать свою лекцию, на которую были приглашены студенты КНУ имени Тараса Шевченко, Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт», Национального университета «Киево-Могилянская академия», Национального авиационного университета и других, Пан Ги МУН надел подаренную ректором КНУ конфедератку и мантию.

Он призвал украинских студентов готовиться к роли будущих мировых лидеров и граждан глобализурованного мира завтрашнего дня.

Как сообщал УНИАН, Пан Ги МУН впервые находился в Украине с официальным визитом 19-21 апреля для участия в мероприятиях к 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы.