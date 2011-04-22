В Харьковской области объемы потребления газа увеличились на 7%

В Харьковской области в марте 2011 года объемы потребления природного газа увеличились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Харьковской области.

Согласно сообщению, также увеличились объемы потребления каменного угля – на 8,9%, дизельного топлива – на 3,9%, нефти, включая газовый конденсат, – на 1,5%. При этом уменьшились объемы потребления тяжелых топочных мазутов на 22%, моторного бензина – на 5%.

В Харьковской области по состоянию на 1 апреля 2011 года запасы каменного угля увеличились в 2,3 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года, тяжелого топочного мазута – на 16,8%, дизельного топлива – на 10,3%. При этом уменьшились запасы нефти, включая газовый конденсат, – на 35,6%, природного газа – на 15,4%, моторного бензина – на 13,3%.