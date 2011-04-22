Цена бензина А-95 превысила 10 грн.

С 15 по 22 апреля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,6-2,0% (в среднем на 1,1%). Средняя по Украине розничная цена на бензин А-95 впервые превысила 10 грн./литр.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 15 по 22 апреля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – увеличились на 1,2% - с 9,23 грн./литр до 9,34 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 1,1% - с 9,63 грн./литр до 9,74 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 1,6% - с 9,89 грн./литр до 10,05 грн./литр; дизельное топливо – увеличились на 1,8% - с 9,55 грн./литр до 9,72 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.