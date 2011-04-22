РГО будет восстанавливать доверие между специалистами газовых отраслей Украины и РФ

Москва. Российское газовое общество (РГО) намерено способствовать восстановлению доверия между специалистами газовых отраслей Украины и России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил президент Российского газового общества, вице-спикер Госдумы России Валерий ЯЗЕВ, выступая на собрании РГО.

«Главная задача РГО на этом направлении – восстановить обстановку доверия между специалистами газовых отраслей двух братских государств, определить пути сотрудничества наших стран в энергетической сфере с учетом существующих планов и намерений в отношении сотрудничества и партнерства Украины и России с Европейским Союзом», – сказал В.ЯЗЕВ.

Он подчеркнул, что значимым событием 2010 года стало подписание соглашения между РГО и Национальным газовым союзом Украины.

По его словам, первая встреча экспертов состоялась в июне в Киеве, следующее намечена на ноябрь в Москве.

В.ЯЗЕВ заверил, что РГО будет и в дальнейшем расширять энергетический диалог с Евросоюзом и способствовать энергетическому сотрудничеству с Украиной.