Украина согласовала проведение работ на ГТС с европейскими партнерами

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» согласовала проведение планово-профилактических и ремонтных работ на ГТС в 2011 году с европейскими партнерами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что ДК «Укртрансгаз» приняла участие в диспетчерском совещании компаний-транзитеров природного газа в страны Юго-Западной Европы, проходившем с 11 по 14 апреля в Абано Терме (Италия). Кроме украинской компании в мероприятии принимали участие представители таких европейских компаний, как Eustream (Словакия), OMV (Австрия), TAG (Австрия) и Snam Rete Gas (Италия).

Ключевым вопросом диспетчерского совещания было обсуждение и согласование между сторонами сроков проведения планово-профилактических и ремонтных работ на национальных газотранспортных системах на 2011 год, а также сроков и объемов сокращения транспортировки газа во время их выполнения.

«Его решение обеспечит минимальное сокращение транзита газа через ГТС при проведении профилактических и ремонтных работ за счет синхронизации их графиков», – сказано в сообщении.

Также во время рабочей встречи стороны обменялись информацией о результатах работы в 2010 году и планах на последующие годы.

Так, представители Eustream (Словакия) проинформировали о проведении программы «Реинжениринг», которая предусматривает установку новых агрегатов, превышающих по своим экологическим и экономическим показателям существующие газоперекачивающие агрегаты, и вывод из эксплуатации устаревшего оборудования. В перспективе компания планирует ввести в действие к 2014 году новое подземное хранилище газа на западе страны.

Австрийские коллеги проинформировали, что в 2011 году будут завершены работы по подключению перемычек для возможности подачи газа в реверсном режиме - со стороны Италии в Австрию и транспортировки в Венгрию и Словакию. Также была предоставление информация о строительстве новых цехов на компрессорных станциях и установке парогенераторной установки на компрессорной станции (КС) Вайтендорф.

Представители Snam Rete Gas (Италия) тоже поделились планами на 2011 год. Ожидается, что объемы отбора газа потребителями Италии со стороны ГИС Травизо (ужгородский газотранспортный коридор) в 2011 году будут расти, что связано с ростом потребления природного газа внутренними потребителями и прекращением подачи газа из Ливии с 23 февраля 2011 года.

Специалисты диспетчерских подразделений Snam Rete Gas в своем выступлении обратили внимание на планы компании по модернизации системы управления и мониторингу работы газотранспортной системы Италии. Было отмечено, что на сегодня ведутся работы по замене существующей системы SCADA на современную на базе Telvent Oasys DNA Scada, что позволит в режиме реального времени контролировать газовые потоки в рамках региональной и национальной ГТС.

В результате встречи подписан соответствующий протокол, а также отмечена высокая эффективность проведения данных мероприятий, их важная роль в обеспечении надежности и бесперебойности транзита газа европейским потребителям.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины.

По состоянию на 01.01.2011 года газотранспортная система ДК «Укртрансгаз» состоит из 72 компрессорных станций, 110 цехов и 1451 газораспределительных станций (ГРС). Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 38,6 тыс. км, МГ – 22,2 тыс. км, и 16,4 тыс. км газоотводов. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288 млрд. куб. м, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.