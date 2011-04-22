«Тернопольгоргаз» завершил первый квартал с прибылью 3,3 млн. грн.

ОАО по газоснабжению и газификации «Тернопольгоргаз» завершило январь-март 2011 года с чистой прибылью 3,308 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток предприятия составил 1,785 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. «Тернопольгоргаз» увеличил чистый доход на 52,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 71,838 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 24,9% – до 87,970 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Тернопольгоргаз» увеличил чистый убыток на 33,7% по сравнению с 2009 годом – до 10,173 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО по газоснабжению и газификации «Тернопольгоргаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Тернополе.

29,963% акций «Тернопольгоргаз» принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", 10,0898% – ЗАО "Газтек" (Киев), 23,492% – физическим лицам.