«Днепропетровскгаз» завершил первый квартал с прибылью 36,7 млн. грн.

ОАО по газоснабжению и газификации «Днепропетровскгаз» завершило январь-март 2011 года с чистой прибылью 36,662 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток предприятия составил 0,580 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. «Днепропетровскгаз» увеличил чистый доход на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 589,299 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 48,9% – до 719,445 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Днепропетровскгаз» увеличил чистый убыток на 26,6% по сравнению с 2009 годом – до 42,169 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО по газоснабжению и газификации "Днепропетровскгаз" (Днепропетровск) специализируется на транспортировке и подаче природного газа промышленным и теплоснабжающим предприятиям, потребителям бюджетной сферы, населению области.

51% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", 15,47% – ООО "Полинвестгрупп" (Киев).