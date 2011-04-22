«Сумыгаз» завершил первый квартал с прибылью 35,6 млн. грн.

ОАО по газоснабжению и газификации «Сумыгаз» завершило январь-март 2011 года с чистой прибылью 35,639 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток предприятия составил 1,893 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. «Сумыгаз» увеличил чистый доход на 55,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 292,578 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 54,8% – до 357,635 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Сумыгаз» сократил чистый убыток на 22,9% по сравнению с 2009 годом – до 19,917 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО по газоснабжению и газификации «Сумыгаз» (Сумы) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Сумской области.

50,79% акций ОАО «Сумыгаз» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 22,64% – ЗАО «Сток Холдер» (Киев), 24,21% – ООО «Оксидент» (Киев).