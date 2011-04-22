«Черкассыгаз» завершил первый квартал с прибылью 11,1 млн. грн.

ОАО по газоснабжению и газификации «Черкассыгаз» завершило январь-март т.г. с чистой прибылью 11,147 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток составлял 7,148 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в Интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-марте «Черкассыгаз» увеличил чистый доход на 45,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 249,622 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 45,6% - до 305,053 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Черкассыгаз» сократил чистую прибыль на 49,1%, по сравнению с 2009 годом, до 1,816 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО по газоснабжению и газификации “Черкассыгаз” (г. Черкассы) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Черкасской области.

51% акций ОАО “Черкассыгаз” принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».