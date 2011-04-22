Кабмин планирует уменьшить энергоемкость ВВП на 20%

Правительство планирует в течение 2013-2015 годов уменьшить на 20% энергоемкость внутреннего валового продукта (ВВП).

Это определено вторым этапом программы развития инвестиционной и инновационной деятельности в Украине, одобренной Кабинетом Министров (постановление №389 от 2 февраля т.г.), текст которого размещен на сайте правительства.

Также планируется привлечь инвестиции для развития высокотехнологичных базовых отраслей экономики, в частности аэрокосмической, внедрения информационно-коммуникационных технологий, био- и нанотехнологий, создания современных материалов, фармацевтической продукции и медицинской техники.

Кроме того, планируется привлечь инвестиции для модернизации и реконструкции энергетического оборудования, внедрения энергоэффективных и энергосберегающих технологий; создать систему финансовой поддержки инвестиционной и инновационной деятельности, в частности, определить механизм удешевления кредитов и поощрений коммерческих банков при кредитовании инвестиционных и инновационных проектов.

На первом этапе (2011-2012 гг.) предусматривается создать благоприятные условия для привлечения инвестиций с целью усовершенствования материально-технической базы вузов; создания малых инновационных предприятий; обеспечения развития и оптимизации инновационной инфраструктуры, инновационных предприятий (инновационных центров,

технопарков, технополисов, инновационных инкубаторов бизнеса), научных парков, центров трансфера технологий и промышленных кластеров; формирования государственного реестра договоров относительно трансфера технологий.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины определил 163 инвестиционно-инновационных проекта на общую сумму 368 млрд. грн. для реализации до 2015 года.