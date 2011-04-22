Россия не видит оснований для пересмотра формулы цены на газ для Украины - Язев

Москва. Россия не видит оснований для пересмотра формулы цены на газ для Украины.

Об этом заявил президент Российского газового общества, вице-спикер Госдумы России Валерий ЯЗЕВ, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Сегодня позиция «Газпрома» и российского правительства заключается в том, что оснований нет для пересмотра этих цен сегодня. Особенно, когда в Европе цена на газ растет в связи с аварией на «Фукусиме» и ростом потребностей газа во всем мире», - сказал В.ЯЗЕВ.

Он уверен, что в такой ситуации «все меньше и меньше» оснований пересматривать базовую цену для газа, поставляемого в Украину.

В тоже время, В.ЯЗЕВ отметил, что возможность пересмотра цены заложена в договоры.

«Если украинская сторона как-то замотивирует, вполне возможно какое-то видение переговоров», - сказал он.

В.ЯЗЕВ считает, что об этом можно говорить в случае полномасштабного сотрудничества газовых отраслей Украины и РФ, «Нафтогаза» И «Газпрома».

«В этом случае можно было бы говорить о какой-то корректировки цены на газ, когда это становиться совместным бизнесом. Когда мы продавцы, а Вы покупатели, каждый будет говорить «цена большая», а другой – «цена маленькая», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля в ходе встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Томасом МИРОВЫМ премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что в решении вопроса по пересмотру формулы цены на газ, закупаемый в России, «процесс начался».

«У нас состоялись переговоры с вице-премьер-министром России СЕЧИНЫМ. Пока еще рано говорить о каких-то результатах, но процесс этот начался», - сказал премьер.

При этом он напомнил, что недавно обсуждал вопрос о необходимости изменить формулу образования цены на газ с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

20 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина и Россия договорились о создании рабочей группы по вопросам поставок газа.