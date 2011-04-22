"Индустриал груп" приобрела 42% госакций обогатительной фабрики "Кондратьевская"

ООО "Топливная компания "Индустриал груп" (г. Донецк) приобрело на приватизационном конкурсе 42,129%-ный государственный пакет акций ПАО "Центральная обогатительная фабрика "Кондратьевская".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Реализационная цена пакета составила 10 млн. 262 тыс. грн. при его начальной цене 10 млн. 156 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ несколько раз выставлял на продажу 42,129% госпакет акций ПАО «Центральная обогатительная фабрика «Кондратьевская». Последний раз начальная стоимость пакета акций была снижена на 30% - до 10 млн. 156 тыс. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Центральная обогатительная фабрика «Кондратьевская» (г. Горловка, Донецкая обл.) занимается обогащением каменного угля. Выручка от произведенной продукции по итогам 9 месяцев 2010 года составила 8 млн. 132 тыс. грн. По результатам трех кварталов 2010 года дебиторская задолженность предприятия составила 16 млн. 553 тыс. грн., кредиторская задолженность – 6 млн. 282 тыс. грн.