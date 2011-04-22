На Запорожской АЭС построят станции сейсмологического контроля.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской областной государственной администрации.

«Сейсмическая ситуация на территории ЗАЭС является достаточно стабильной, но, учитывая ситуацию на японской АЭС, сегодня проводится оценка сейсмоактивности на промышленной площадке Запорожской станции», - отмечается в сообщении.

При этом, по данным пресс-службы, директор Запорожской АЭС Вячеслав ТИЩЕНКО заверил председателя Запорожской ОГА Бориса ПЕТРОВА, что «в ближайшее время на ЗАЭС будет построены специальные станции контроля, которые будут оценивать сейсмическую обстановку на промышленной площадке АЭС, состояние самой площадки, грунтов и т.д.».