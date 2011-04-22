«Укрэнерго» и Kalpataru подписали контракт по строительству ЛЭП Ривненская АЭС - ПЭС «Киевская»

НЭК «Укрэнерго» и компании Kalpataru (Индия) подписали контракт «Строительство ЛЭП 750 кВ Ривненская АЭС – «ПЭС Киевская» стоимостью 129,6 млн. евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, подписание документа состоялось сегодня в Киеве в присутствии представителей Минэнерго и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Контракт будет реализовываться в рамках общего проекта ЕБРР и Европейского инвестиционного банка «Строительство воздушной линии 750 кВ Ривненская АЭС – Киевская».

Реализация данного контракта будет осуществляться одновременно с контрактом «Строительство ЛЭП 750 кВ Хмельницкая АЭС – Чернобыльская АЭС на ПС "Киевская", который был заключен 31 марта 2011 г. с компанией Dalekovod d.d., Загреб (Хорватия). Стоимость контракта – 59,2 млн. евро.

Внедрение проекта «Строительство воздушной линии 750 кВ Ривненская АЭС – ПЭС "Киевская».

Как сообщал УНИАН, НЭК «Укрэнерго» выбрала генеральным подрядчиком строительства линий электропередач 750 кВ РАЭС – ПЭС «Киевская» компанию Kalpataru (Индия)

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» 31 марта подписала с компанией Dalekovod d.d. Zagreb (Хорватия) контракты на модернизацию подстанции 330 кВ «Бар» (Винницкая обл.), а также на строительство захода ЛЭП 750 кВ «Хмельницкая АЭС - Чернобыльская АЭС» на ПС «Киевская».

Модернизация ПС 330 кВ "Бар" вместе со строительством ЛЭП 330 кВ "Днестровская ГАЭС - ПС "Бар" обеспечит выдачу мощности строящейся Днестровской гидроаккумулирующей электростанции (Новоднестровск, Черновицкая обл.), а также создаст необходимые условия для работы ГАЭС как в насосном, так и в генераторном режимах.

В свою очередь строительство захода ЛЭП 750 кВ «ХАЭС – ЧАЭС» на подстанцию "Киевская" обеспечит выдачу мощностей АЭС западного региона, увеличит пропускную способность сечения "Запад - Винница" и повысит надежность энергоснабжения потребителей центрального региона Украины и Киева.

Модернизация ПС «Бар» выполняется в рамках проекта «Передача электроэнергии», финансируемого МБРР. Строительство ЛЭП 750 кВ "Ривненская АЭС - подстанция "Киевская" частично финансируется за счет кредитных средств ЕБРР и ЕИБ.

Напомним, в конце 2010 года "Укрэнерго" подписала контракт с Dalekovod о строительстве одноцепной ЛЭП 330 кВ "Днестровская ГАЭС – подстанция "Бар".