Каждый 4-й доллар инвестиций в «чистые» технологии приходится на гелиоэнергетику

В 2010 году четвертая часть мировых венчурных инвестиций, направленных в сферу чистых технологий, приходилась на солнечную энергетику.

Как сообщили УНИАН в информационно-аналитическом центре HelpBizUA, такие данные озвучила исполнительный директор консалтинговой компании «Fuel Alternative» Юлия Березовская на Международном Форуме Чистых Технологий «ECOSMART-2011», который в эти дни проходит в Киеве.

По ее словам, в прошлом году инвестиции в сферу сleantech составили 7,8 млрд. долл., что на 28% больше, чем в 2009-м (6,1 млрд. долл.). В 2008-м капиталовложения в это направление составили 8,8 млрд. долл. «Преимущественно инвестиции направлялись в такие направления как солнечная энергетика, автомобилестроение и энергоэффективность. Фактически каждый 4-й доллар венчурных инвестиций направлялся в компании, развивающие направление солнечной энергетики», - сообщила Ю.Березовская.

В сферу гелиоэнергетики в прошлом году направили 1,83 млрд. долл. венчурных инвестиций (24% от общего количества капиталовложений), на транспорт приходится $ 1,35 млрд. (17%), в улучшение энергоэффективности - $ 1,05 млрд. (14%), на остальные направления - 45%.

Такая тенденция сохраняется и в 2011 году. По данным консалтинговой компании Cleantech Group LLC, уже в 1-м квартале 2011 года в сфере сleantech заключили 159 сделок на сумму $ 2,57 млрд., что на 52% больше, чем в 4-м квартале 2010 года. По количеству привлеченных венчурных инвестиций продолжает лидировать солнечная энергетика ($ 641 млн., 26 сделок). На «зеленый» транспорт пришлось $ 311 млн. (8 договоров), на «зеленые» товары - $ 296 млн., в отрасль биотоплива вложили $ 148 млн. (19 договоров).

По словам Ю.Березовской, чистыми технологиями сейчас активно интересуются мировые компании-гиганты и миллиардеры, что объясняется снижением рисков в этом сегменте. «Если первопроходцем называли Уоррена Баффета, то в фонды по развитию проектов в сфере чистых технологий вкладывают и Джордж Сорос, и Билл Гейтс, и, как мы видим, сейчас россияне активно инвестируют в этот сегмент. Тренд на озеленение экономики и бизнеса является той отличительной чертой, которая приводит к слияниям и поглощениям. В частности, мы помним об соглашение, когда компания «Panasonic» приобрела «Sanio», который в то время лидировал в сегменте солнечной энергетики», - прокомментировала Ю.Березовская.

В то же время, по словам эксперта, главным географическим регионом развития рынка венчурных инвестиций является Северная Америка, 21% приходится на Европу и Израиль, привлекательными для инвестирования признали Китай и Индию, на остальные регионы приходится менее 1%.