Компании «чистых» технологий в I квартале привлекли на IPO 2,57 млрд. долл.

В 1-м квартале 2011 года компании «чистых» технологий привлекли на IPO 2,57 млрд. долл.

Как сообщили УНИАН в информационно-аналитическом центре HelpBizUA, об этом сказала исполнительный директор консалтинговой компании «Fuel Alternative» Юлия Березовская на Международном Форуме Чистых Технологий «ECOSMART-2011».

«Особенностью этого квартала является то, что довольно мало компаний вышло на IPO. Компании готовятся, но, как показывает опыт прошлого года, часто откладывают свой выход на последний квартал. Есть такие прогнозы, что во 2-м полугодии будет значительное число публичного размещения акций компаниями сферы чистых технологий », - прогнозирует эксперт.

Также Ю.Березовская отметила, что прошедший год стал рекордным для предприятий сферы сleantech на фондовом рынке.

«В 2010 году была выведена на IPO рекордное количество компаний. В частности, только в 4-м квартале прошлого года 30 компаний из сегмента чистых технологий привлекли инвестиции, разместив свои акции на биржах», - рассказала эксперт.

В прошлом году на рынке IPO 93 компании сферы сleantech привлекли 16,3 млрд. долл. 61% IPO состоялось на Китайской фондовой бирже ChiNext, по которой привлекают инвестиции, в основном, малые и средние компании. Самое большое IPO было зафиксировано на Мадридской фондовой бирже: компания Enel Green Power, что занимается развитием возобновляемых источников энергии, разместила акции на 3,6 млрд. долл. Наибольший объем инвестиций на IPO привлекла китайская компания "SinovelWindGroup" - 1,4 млрд. долл.