Модернизация угольной отрасли пройдет в несколько этапов – Бойко

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявляет, что модернизация угольной отрасли страны будет проводиться в несколько этапов.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совещании по проблемам угольной промышленности в Луганской области.

«Модернизация угольной отрасли пройдет в несколько этапов», – сказал министр.

По его словам, программа модернизации предусматривает наращивание объемов добычи угля как основы энергетической безопасности страны.

«В рамках утвержденной программы по модернизации угольной отрасли сегодня важное значение имеет наращивание объемов добычи угля наряду со снижением его себестоимости. Уголь – это основа энергетической безопасности. Однако, сегодня убытки отдельных угольных предприятий Луганской области, которые находятся в государственной собственности, за 2010 год составили1,4 млрд грн. Ситуация, такова, что деньги на развитие шахт из госбюджета поступают, а вот результатов эффективной работы нет. Многие руководители проявляют в этом вопросе непрофессиональную медлительность, за которую придется отвечать. Сегодня я об этом четко заявил», - сказал Ю.БОЙКО.

Также он отметил, что при разработке направлений приватизации в отрасли специалисты министерства отошли от шаблонного подхода. Угольные предприятия были разделены по 4-м направлениям. К первому относятся предприятия, которые могут быть приватизированы без государственной поддержки. Ко второму – предприятия, которые существуют при совместной государственной и частной поддержке (государственно-частное партнерство). К третьему направлению относятся угольные предприятия, которыми занимается только государство, а четвертое направление объединило предприятия, подлежащие закрытию.

При этом Ю.БОЙКО заверил, что работники закрытых шахт будут трудоустроены на новых перспективных предприятиях. «Основанная задача – построить такую экономическую модель, при которой угольные предприятия смогут существовать без бюджетного обеспечения», – заявил он.

Особое внимание министр обратил на эффективность менеджмента угольных государственных предприятий. «Есть примеры, когда при одном и том же уровне государственной поддержки результат работы был совершенно различным», – отметил Ю.БОЙКО.

В связи с этим он сообщил, что будет проведен анализ работы руководителей предприятий и сделаны соответствующие выводы.