В течение 2-3 месяцев будет разработано решение в отношении «копанок» на Луганщине

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО поставил задачу в течение 2-3 месяцев разработать программу для решения проблемы так называемых «копанок» в Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совещании по проблемным вопросам угольной промышленности Луганской области.

Министр сообщил, что непосредственно перед совещанием вместе с председателем облгосадминистрации Владимиром ПРИСТЮКОМ совершил облет части территории области. «Мы воочию смогли убедиться, как изуродовалась территория области вследствие варварской добычи угля», – отметил Ю.БОЙКО.

Он подчеркнул, что сейчас крайне необходимо решать проблему незаконной разработки недр и остановить варварское истребление земли.

По мнению министра, очень важно решить задачу законодательного и технического обеспечения малых шахт, которые будут легально заниматься добычей полезных ископаемых. К данному вопросу, по словам Ю.БОЙКО, должны быть привлечены специалисты из смежных областей и руководители угольных предприятий.

«К тем, кто занимается варварством, у нас будет принципиальная позиция. Мы о ней доложим Президенту Украины», – заявил министр.

Он также сказал, что вопросом легализации разработок недр министерство будет заниматься совместно с областной властью.