Дозу облучения выше предельной нормы в зоне "Фукусимы-1" уже получили 30 человек

Дозу облучения выше предельной нормы в зоне аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии получили уже 30 специалистов - участников восстановительных работ.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил сегодня представитель энергокомпании "Токио электрик пауэр", которая является оператором станции.

Годовой предельной нормой радиационного облучения для специалистов, принимающих участие в аварийных работах, в Японии считается 100 миллизивертов. В нынешних чрезвычайных условиях планка для ликвидаторов была повышена до 250 миллизивертов. Нормой облучения для обычного человека является от 1 до 2,5 миллизивертов в год.