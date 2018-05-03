Украина готова подключить новый источник «зеленой энергии»...

Введениекоэффициента«зеленого»тарифадля электроэнергии, произведеннойизбиогаза, очевидно,близкая реальность.Проект Закона «О внесенииизменений в статью17 Закона «Об электроэнергетике» (№8028), включающийкоэффициент «зеленого» тарифадлябиогаза, переданы на рассмотрениев Верховную Раду.

Соответствующиеизменения сталирезультатом диалогамежду представителямиинвесторов испециалистов, интересыкоторых представлялаКомиссияпо экологическим инвестициям, альтернативными возобновляемым источникамэнергииУкраинского национальногокомитета Международнойторговой палаты (ICC Ukraine), и органамигосударственной власти.

В частности, порезультатам круглогостола, организованногоICC Ukraineсовместно с Советомпредпринимателей приКМУ25 февраля 2011 г., была создана рабочаягруппа,которая наработалапредложения по совершенствованиюзаконопроекта.В течение годашел активныйдиалогс Национальнойкомиссией по регулированиюэлектроэнергетики Украины (НКРЭ)и КомитетомВерховной Рады повопросам топливно-энергетическогокомплекса,ядерной политикии ядерной безопасностио введениикоэффициента«зеленого»тарифадля электроэнергии,произведенной избиогаза,аналогично другимальтернативнымисточникам энергии.

Проектомзакона предусматриваетсяввести«зеленый»тарифдля электроэнергии,полученной присжиганиибиогазаизотходовживотноводстваи растениеводства, на уровне неменее2,6.Также предложеноввестикоэффициент «зеленого»тарифадля электроэнергии, произведеннойизсвалочногобиогаза,илибиогаза,полученногоизшламовканализационныхстоков,с градациейкоэффициентовот2,0до2,6в зависимостиот установленноймощности.

До этогодлябиогазовыхустановок,которые строилисьвУкраине, отдельныйкоэффициент «зеленого»тарифадлябиогазане был утвержден.Именно поэтому,на сегодняшний день вУкраине построенотолько5установок,которые до сих пор ожидают «зеленый»тариф.«Этиизменения ужедавно ждутиностранные компании,которые намеренныинвестироватьв энергетическуюотрасль Украины.Это, в частности,Alter Energy Group(Швейцария),Haase(Германия),Сummins(США)идругие,с которыми мыужетесносотрудничаем»,-отметил президентICC UkraineВладимирЩелкунов.

***«Зеленый»тариф- это специальный тариф,по которомугосударствомзакупаетсяэлектричество, произведенноес использованием альтернативныхисточников.Единственным покупателемэлектричествапо «зеленому»тарифуявляется государственноепредприятие «Энергорынок»,котороеобеспечивает функционированиеотечественногооптового рынкаэлектрическойэнергии.

Стоитотметить,что в Украине естьзначительный ресурсисточников сырьядля выработкибиогаза-это,в первуюочередь,отходыпредприятий сельскогохозяйства иживотноводства, а такжесвалок.

Активизация работпо строительствубиогазовыхстанцийможет в перспективереализоватьпотенциал производствабиогазаиз отходов ипобочной продукциив агропромышленномкомплексе,что составляетоколо4,3млрд.кубометровметана.

По мнению председателяКомиссииICCUkraineпо экологическим инвестициям, альтернативным ивозобновляемымисточникам энергииДарьиРевиной,установленныйкоэффициент «зеленого»тарифаобеспечитсреднийсрококупаемости«биогазовых» проектовпримерно в течение 5лет.Компромиссноезначение размератарифасоставляет 0,14евро/кВт,хотяи открываетсветвложениюсредстввбиогазовыепроекты,новсеравнонедостаточно дляпривлечениямасштабных инвестиций, поэтому инвесторынадеются,чтовходедополнительных консультацийкоэффициент «зеленого»тарифадлябиогазабудет повышен.

Позицияотносительно введения«зеленого»тарифадлябиогазаполучила поддержкуи со сторонымногочисленных международныхорганизаций.

Среди преимуществиспользования биогазаследуетотметитьупрощениеутилизацииотходов,что на сегодняшнийдень являетсязначительной проблемойдля Украины, атакже уменьшениеколичества выбросовCO2ватмосферуи повышениенадежности электроснабженияпотребителей.

ВЕвропебиогазовыетехнологиисчитаются наиболеепрогрессивными,которые позволяют одновременноутилизировать отходы, получатьбиоудобренияивырабатывать энергию.ТольководнойГермании сейчасустановлено более5тыс.биогазовыхстанций,приэтом следует отметить,что сырьевойпотенциал Украиныбольше,чем в Германии.

***Международнаяторговаяпалата(Париж) основанав 1919 году.Сейчасонаобъединяетсотнитысяч предприятийиз127странмира,ав92странахпредставлена​​национальнымикомитетами.В Украине с 1998года МТПуполномочен представлятьукраинскийнациональный комитет, в состав котороговходятболее200 компанийкрупного и среднегобизнеса.Президент Украинскогонационального комитетаМеждународной торговойпалаты-ВладимирЩелкунов.



(ИССUkraine)