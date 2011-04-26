Объект «Укрытие» на ЧАЭС строился на 30-40 лет – российский эксперт

Объект «Укрытие» над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС строился на 30-40 лет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Москве заявил бывший ответственный работник Совета министров СССР, председатель госкомитета «Чернобыль» - министр РФ Василий ВОЗНЯК.

«Когда говорят, что срок эксплуатации «Укрытия» - 15 лет - это неправильно. Срок службы саркофага планировался как временный на 30-40 лет», - сказал В.ВОЗНЯК.

Он также процитировал документы по проекту: «Учитывая низкую скорость коррозии в условиях работы конструкции при выполнении защитных покрытий, можно считать обеспеченный срок службы труб, которыми перекрытие сделано, – 30-40 лет».

В.ВОЗНЯК подчеркнул, что главным элементом «Укрытия» является крыша.

«Крыша, если будет держаться, все остальное будет стоять», - сказал В.ВОЗНЯК.

Он подчеркнул, что после завершения строительства «саркофага» работы на нем не прекращались. По словам эксперта, до 1989 года для того, чтобы выяснить, как расположено топливо в реакторе, и не произойдет ли самопроизвольная цепная реакция, в «Укрытии» было сделано сорок скважин, взяты образцы топлива.

«После этого все расписались и сказали – да, можно спать спокойно», - отметил В.ВОЗНЯК.

В то же время, он сообщил, что уже в 1989 году рассматривался вопрос о строительстве «Укрытия-2», которое должно быть надежным.

«Новое укрытие, конечно, нужно делать», - сказал В.ВОЗНЯК.

В свою очередь, директор объекта «Укрытие» («Саркофаг») Евгений АКИМОВ отметил, что проект строился с гарантийным сроком 20 лет.

«Мое личное мнение, если за ним (за «саркофагом») продолжать ухаживать, то он еще простоит не один десяток лет», - сказал Е.АКИМОВ.

При этом он отметил, что это сооружение, как и любое здание, необходимо ремонтировать.

Справка УНИАН. 17 сентября 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС.

Планировалось, что стоимость работ по сооружению НБК по контракту будет составлять 505 млн. дол., срок строительства объекта – 5 лет.

Концептуальный проект НБК в форме арки был разработан консорциумом Bechtel-Battelle-EDF с привлечением украинского подрядчика – консорциуму «КСК» в 2003 году. Проект получил положительное заключение «Укринвестэкспертизы» и был утвержден распоряжением Кабинета министров Украины в июле 2004 года.

Основные характеристики НБК: ширина арки – 257 м, высота – 108 м, длина – 150 м. Проектный срок эксплуатации – 100 лет.

На сегодняшний день стоимость этого проекта составляет свыше 1 млрд. евро, украинская власть заявляет о необходимости на начальном этапе собрать 740 млн. евро.

19 апреля 2011 года в Киеве состоялась Донорская конференция по сбору средств на строительство объекта «Укрытие» на ЧАЭС. Страны-участницы конференции обязались предоставить Украине 550 млн. евро на чернобыльские проекты.