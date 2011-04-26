Сегодня - 25-ая годовщина аварии на ЧАЭС

Сегодня в Украине состоятся мемориальные мероприятия, приуроченные к 25-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в мероприятиях примет участие Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Также в мероприятиях примет участие Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Планируется, что главы государств и предстоятель Русской православной церкви КИРИЛЛ посетят Чернобыль.

Справка УНИАН. Авария на четвертом энергоблоке ЧАЭС случилась ночью 26 апреля 1986 года: произошел взрыв, который полностью разрушил реактор.

Вследствие взрыва в атмосферу было выброшено 190 тонн радиоактивных веществ. По данным экспертов, суммарные выбросы радиоактивных веществ составили 50 млн. Кюри, что равнозначно последствиям взрывов 500 атомных бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму. Радиоактивными нуклидами было загрязнено свыше 145 тысяч кв. км территории Украины, России и Беларуси.

После аварии из 30-километровой зоны вокруг АЭС были эвакуированы свыше 115 тысяч лиц.

Чернобыльскую АЭС закрыли 15 декабря 2000 года.