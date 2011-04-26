Президент РФ сегодня осуществит визит в Украину

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил, что 26 апреля собирается посетить Чернобыль.

Об этом он сказал на церемонии вручения государственных наград ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает РИА «Новости».

"Завтра я поеду в Чернобыль", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, в день годовщины аварии на ЧАЭС, 26 апреля, ожидается трехсторонняя встреча президентов Украины, России и Беларуси, в ходе которой Виктор ЯНУКОВИЧ, Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Александр ЛУКАШЕНКО вместе почтят память жертв катастрофы.

Вместе с этим, подтверждения визита Президента Беларуси А.ЛУКАШЕНКО на данный момент нет.