Медведев: чернобыльские проблемы - общая боль РФ, Украины и Беларуси

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подчеркивает, что чернобыльские проблемы являются общей болью РФ, Украины и Беларуси.

Об этом говориться в обращении Д.МЕДВЕДЕВА к гражданам России в связи с годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС. Текст обращения есть в распоряжении УНИАН.

«Чернобыльские проблемы – общая боль России, Украины и Белоруссии, которую разделяет все мировое сообщество», - отметил Д.МЕДВЕДЕВ.

Он напомнил, что сейчас идет сбор средств на строительство нового «саркофага» для аварийного реактора ЧАЭС. Уже создана ассамблея доноров, куда вошли 28 стран. И Россия также внесет свою лепту, перечислив в течение двух лет в Чернобыльский фонд «Укрытие» и Счет ядерной безопасности не менее 45 млн. евро, напомнил Президент РФ.

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что последствия Чернобыльской радиационной катастрофы еще не преодолены до конца. «И тем тяжелее мы воспринимаем события в Японии, тем яснее осознаем, насколько первостепенны вопросы обеспечения безопасности ядерных объектов. Эти трагедии призывают нас извлечь уроки на будущее», - подчеркнул он.

По словам Президента РФ, за прошедшие годы ядерные технологии значительно усовершенствовались, и атомные электростанции успешно работают фактически во всех регионах мира. Атомная энергетика остается самым экономически выгодным способом получения электроэнергии и – при условии соблюдения соответствующих правил и норм – самым безопасным, считает Президент РФ.

«С конкретными инициативами «О повышении безопасности АЭС» Россия выступит в мае этого года на саммите «Группы восьми». Они будут касаться повышения ответственности стран, использующих атомную энергию. В том числе – за своевременность и достаточность мер реагирования при возникновении аварийной ситуации. Мы также считаем, что нужны дополнительные требования безопасности при строительстве и эксплуатации объектов атомной энергетики. Их необходимо закрепить правовыми международными документами и сделать обязательными для всех государств. Обеспечить надежный контроль за их соблюдением со стороны уполномоченных международных организаций, прежде всего – МАГАТЭ», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

По мнению российского Президента, необходимо, чтобы новые АЭС строились с максимальными барьерами защиты и чтобы принципы информационной открытости и абсолютной прозрачности действий стали нормой для работы всех атомных станций в мире.