Янукович разрешил в течение месяца присваивать звания ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ разрешил министерствам и ведомствам на протяжении месяца присваивать воинские и специальные звания участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, Президент разрешил Министерству обороны Украины, Министерству внутренних дел Украины, МЧС, Службе безопасности Украины, Государственной пенитенциарной службе Украины и Государственной налоговой администрации Украины присвоить военнослужащим, лицам рядового и начальственного состава органов внутренних дел, органов и подразделений гражданской защиты, уголовно-исполнительной службы, лицам начальственного состава налоговой милиции, уволенным в запас или отставку (кроме уволенных по служебному несоответствию, в связи с систематическим невыполнением условий контракта военнослужащим, в связи с обвинительным приговором суда, который вступил в законную силу, за нарушение дисциплины), которые являются участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, очередные воинские и специальные звания до полковника (капитана 1 ранга) включительно.

Указ вступает в силу со дня его опубликования и действует до 26 мая 2011 года.