В угольную отрасль Луганской обл. в этом году планируется привлечь 1,7 млрд.грн.

В угольную отрасль Луганской области в текущем году планируется привлечь 1,7 млрд. грн. (в 2010 году предприятия угольной промышленности региона получили 809 млн. грн.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в рамках совещания с руководителями предприятий угольной промышленности Луганской области в конце прошлой недели заявил первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь ПОПОВИЧ.

По его словам, из привлеченных 1,7 млрд. грн. 340 млн. грн. поступят через механизмы финансового лизинга, по договорам государственно-частного партнерства - 450 млн. грн., через кредиты «Угля Украины» - 437 млн. грн. и 212 млн. грн. вложит Китайская народная республика в шахту им. Мельникова (ОАО «Лисичанскуголь»).

«В 2011 году на строительство капитальных объектов угледобывающих предприятий предусмотрено выделение из Госбюджета 350 млн. грн., это 19 проектов. Их реализация позволит ввести дополнительно 4 и сохранить производственные мощности для добычи 8,5 млн. тонн. Для Луганской области – это 97 млн. грн., что почти на 40 млн. грн. больше уровня прошлого года. Кроме этого, на сооружение объектов капстроительства планируется направить 170 млн. собственных средств. В общем на капстроительство 7 объектов - около 300 млн. грн., на 66 млн. больше, чем в прошлом году», - сказал И.ПОПОВИЧ.

Напомним, что 2 сентября 2011 года в присутствии Президентов Украины и КНР тогдашний министр угольной промышленности Украины Юрий ЯЩЕНКО и представитель Государственного банка развития КНР Чэнь ЮАНЬ подписали Рамочное соглашение финансового сотрудничества между Министерством угольной промышленности и Государственным банком развития КНР.