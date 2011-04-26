Цена украинской нефти на торгах УМВБ выросла на 16,7% – до 7 311 грн. за тонну

Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 22 апреля на аукционных торгах №152 на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) увеличилась на 16,7%, или на 1 044 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 7 311 грн. за тонну (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 184,761 тыс. тонн нефти на общую сумму 1 млрд. 350 млн. 787,671 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средневзвешенная цена реализации украинской нефти 23 марта на аукционных торгах №151 на УМВБ увеличилась на 2,2%, или на 137 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 6 267 грн. за тонну (с НДС).

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

Согласно ст. 3 Закона «О Государственном бюджете Украине на 2010 год», стартовая цена реализуемой на аукционах украинской нефти и газового конденсата должна определяться на основании таможенной стоимости нефти согласно данным Гостаможслужбы за 15 дней, предшествующих дате регистрации заявок на проведение биржевых торгов.