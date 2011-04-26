За неделю крупнооптовые цены на нефтепродукты в Украине изменились разнонаправленно

С 18 по 26 апреля 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно. Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 18 по 26 апреля 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – сохранились на уровне 11350 грн./тонна;

на бензин А-92 – увеличились на 1,5%, или 180 грн./тонна, – до 11980 грн./тонна;

на бензин А-95 – увеличились на 1,0%, или 130 грн./тонна, – до 12530 грн./тонна;

на дизельное топливо – снизились на 0,3%, или 30 грн./тонна, – до 10300 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.