«АрселорМиттал Кривой Рог» поставит арматуру для строительства «Укрытия» на ЧАЭС

ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) осуществит поставку 12 тыс. тонн арматуры на строительство объекта «Укрытие» над 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщается в пресс-релизе АМКР, переданном агентству УНИАН.

По данным предприятия, в рамках двухгодичного контракта ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» уже отгрузило 3 тыс. тонн арматуры на строительство объекта «Укрытие».

Согласно пресс-релизу, арматура диаметром 40 мм производства ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», в частности, используется при строительстве фундамента нового саркофага. «Основу саркофага составляют фундаментные блоки, которые будут принимать на себя общий вес стальной конструкции. Именно в связи с особыми требованиями к надежности такой конструкции при ее сооружении используется арматурный прокат диаметром 40 мм производства «АрселорМиттал Кривой Рог», который обладает высокими прочностными характеристиками с сохранением заданного уровня пластичности материала», - отмечается в пресс-релизе.

Справка УНИАН. ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн. тонн проката, около 7 млн. тонн стали и более 6,7 млн. тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

В 2010 году «АрселорМиттал Кривой Рог» увеличил производство основных видов продукции на 19,3-21,6% по сравнению с 2009 годом.