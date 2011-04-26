«Черниговгаз» завершил первый квартал с прибылью 14,9 млн. грн.

ПАО «Черниговгаз» завершило январь-март т.г. с чистой прибылью 14,953 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток составлял 9,139 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Государственной компании по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. «Черниговгаз» увеличил чистый доход на 55,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 253,011 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 55,5% - до 308,995 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Черниговгаз» увеличил чистый убыток в 4,9 раза по сравнению с 2009 годом – до 43,163 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Черниговгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Черниговской области.

38,25% акций ПАО «Черниговгаз» принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", 52,429% – ОАО "МФС" (номинальный держатель).