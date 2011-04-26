В Харьковской области уровень расчетов за электроэнергию составил 95%

В Харьковской области уровень расчетов за потребленную электроэнергию в первом квартале 2011 года составил 95,4%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Управления топливно-энергетического комплекса ОГА Василия БЕЗЪЯЗЫЧНОГО.

По его словам, в І квартале т.г. средний уровень расчетов за электроэнергию по районам области составил 97,3%, по городам – 99,1%.

Полностью рассчитались за потребленную электроэнергию Южная железная дорога, сельхозпотребители и теплоснабжающие предприятия области. Уровень расчетов промышленных предприятий за отчетный период составил 97,6%.

В.БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ отметил, что по состоянию на 1 апреля уровень расчетов за электроэнергию организаций и учреждений, которые финансируются из местных бюджетов, в целом составил 92,2%, в том числе из бюджета Харькова – 92%, из районных бюджетов – 95%, из областного бюджета – 83%.