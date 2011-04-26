Реализация бензина в Украине через АЗС в марте сократилась на 5,4%

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 7 415 единиц, в марте т.г. сократилась на 5,4%, по сравнению с мартом 2010 г., до 258,6 тыс. тонн, а дизельного топлива увеличилась на 6,6% – до 147,4 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, в объеме реализованного бензина 49,9% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 44,8% – А-90-93, 5,3% – А-72-80.

В марте через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов и сжиженного и сжатого газа для автомобилей на общую сумму 5,088 млрд. грн., из которой 3,201 млрд. грн. (62,9%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,556 млрд. грн. (30,6%) – от продажи дизельного топлива, 212,9 млн. грн. (4,2%) – от продажи сжиженного газа и 118,6 млн. грн. (2,3%) – от продажи сжатого газа.

На 1 апреля 2011 года на АЗС в остатках насчитывалось 132,3 тыс. тонн бензина, 56,4 тыс. тонн дизельного топлива, 6,6 тыс. тонн сжиженного газа и 0,5 тыс. тонн сжатого газа.