Медведев инициирует разработку новых международных норм безопасности АЭС

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ инициирует разработку новых международных норм безопасности атомных электростанций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в заявлении для прессы во время посещения Чернобыльской АЭС.

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, техногенные катастрофы, которые произошли в мире в последние годы, показали, что мир обязан предпринять дополнительные усилия, чтобы ядерная энергетика была по настоящему мирной.

По мнению Д.МЕДВЕДЕВА, необходимо подготовить новую нормативную базу по функционированию АЭС, которая будет действовать в масштабах всей планеты.

«Сегодня мною направлены предложения лидерам крупнейших государств…, стран СНГ, направленные на то, чтобы обеспечить развитие ядерной энергетики в мире, предотвращая в тоже время глобальные катастрофические последствия», - сказал Президент России.

«Видимо, нам предстоит подумать о подготовке новых международных конвенций», - добавил он.