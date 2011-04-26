Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на нефтепродукты в Украине

В соответствии с экономическим прогнозом Научно-технического центра «Психея» (Киев), составленным на основе регрессионной модели топливного рынка, стоимость бензина А-92 и А-95 (ДСТУ 4063:2001) на текущей неделе вырастет до 9,84 и 10,20 грн./л соответственно.

Об этом сказано в сообщении НТЦ «Психея», переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что, в свою очередь, дизельное топливо Л-0,2-62 (ДСТУ 3868-99) на текущей неделе подорожает до 9,91 грн./л. При этом бензин А-92 будет переоценен на 26 коп., тогда как потенциал будущего роста цены бензина А-95 уменьшится до 18 коп., а дизельного топлива – сократится до нуля.

«Несмотря на нулевой потенциал роста для дизельного топлива, нефтепродукты всех марок будут дорожать и далее», – отмечено в сообщении.

Также эксперты НТЦ «Психея» отмечают, что в отличие от России, где все больше используется таможенно-тарифное регулирование, в Украине ставка делается на ценовое сдерживание.

«Правительство потеряло ощущение времени и не чувствует опасности возникновения дефицита топлива. А во внешних условиях при неспособности Минэнергоугля противостоять информационным манипуляциям операторов это может привести к значительному подорожанию топлива после снятия очередных ограничений», – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», по состоянию на 22 апреля т.г. средняя по Украине розничная цена на бензин А-95 впервые превысила отметку 10 грн./л. С 15 по 22 апреля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – выросли на 1,2%, с 9,23 до 9,34 грн./л; на бензин А-92 – выросли на 1,1%, с 9,63 до 9,74 грн./л; на бензин А-95 – выросли на 1,6%, с 9,89 до 10,05 грн./л; на дизельное топливо – выросли на 1,8%, с 9,55 до 9,72 грн./л.