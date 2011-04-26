«Уманьгаз» в первом квартале увеличил прибыль в 6,1 раза

ОАО по газоснабжению и газификации «Уманьгаз» (Умань, Черкасская обл.) в январе-марте 2011 года увеличило чистую прибыль в 6,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 164 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в первом квартале т.г. «Уманьгаз» увеличил чистый доход на 44,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 38,958 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 44,7% – до 47,723 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2010 год «Уманьгаз» завершил с чистым убытком 0,140 млн. грн., тогда как за 2009 год чистая прибыль предприятия составила 0,121 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Уманьгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Черкасской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, крупнейшим акционером ОАО «Уманьгаз» является НАК «Нафтогаз Украины» (владеет 40,3% УФ), пакеты акций 9,8%, 9,8%, 9,4% и 9,2% принадлежат физическим лицам.