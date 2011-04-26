«Мелитопольгаз» завершил первый квартал с прибылью 4,8 млн. грн.

ОАО «Мелитопольгаз» (г. Мелитополь, Запорожская обл.) завершило январь-март с чистой прибылью 4,768 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток составлял 4,979 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в Интернет-издании Государственной компании по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-марте «Мелитопольгаз» увеличил чистый доход на 60,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 43,413 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 59,9% - до 53,084 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Мелитопольгаз» увеличил чистый убыток на 9,6% по сравнению с 2009 годом – до 18,728 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Мелитопольгаз» занимается транспортировкой газа распределительными трубопроводами, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Запорожской области.

50% акций «Мелитопольгаза» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 40,8% – ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (номинальный держатель).