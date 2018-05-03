Бензин будет дорожать?..

За прошедшую неделю бензин в Украине резко подорожал. Цена топлива достигла отметки 10,50 гривень за литр (импортного производства марки А-95, отечественного – 9,90-10 грн. за литр).

Такое положение дел эксперты связывают с ситуацией на мировом рынке. Так, 25 апреля фьючерсы на бензин на Нью-Йоркской товарной бирже достигли самого высокого уровня почти за три года. Все говорит о том, что стоимость нефтепродуктов продолжит рост, особенно с учетом наступления летнего периода. Что касается нефти, то ее цена сейчас колеблется в пределах от 112 до более 120 долл. за баррель.

По мнению экспертов, высокие цены на бензин провоцирует нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, именно на этом фоне процветают торговые спекуляции. Особое внимание сейчас приковано к Ливии, которая производит около 2% мирового объема нефти и располагает 3% мировых запасов «черного золота». Производство в стране уже сократилось более чем на три четверти — до 400 тыс. баррелей в сутки. Военные действия стран НАТО усиливают настороженность среди трейдеров, которые усматривают реальный риск в том, что конфликт затянется, и не сбрасывают со счетов вероятность перехода альянса к наземной операции.

Все перечисленное отразилось и на крупнейшем в мире импортере нефтепродуктов - США, там топливный вопрос не снимается с повестки дня. Специалисты поговаривают, что в стране назревает "бензиновый кризис". Президент США Барак Обама даже создал под патронатом Минюста специальную межведомственную комиссию по расследованию причин роста цен на бензин, а также озвучил идею прекратить субсидирование нефтяных компаний.

Официальный представитель Белого дома Джей Карни заявил: "Универсального и быстрого решения этой проблемы у нас нет. Вы знаете, что страна зависит от цен на бензин и также зависит от импорта нефти. Я повторю, что нашей целью является добиться снятия этой зависимости к 2025 году... И, более того, даже в настоящих условиях мы не намерены отказываться от прекращения субсидирования нефтяных компаний. Нам нужно снижать зависимость от нефти".

Сейчас цены на моторное топливо в США превышают отметку 4 доллара за галлон (примерно 3,8 литра). В некоторых регионах страны цена превысила 5 долларов. Средний уровень цены галлона бензина по США составляет 3,8 доллара, в то время как еще месяц назад он был ниже на 30 центов, а год назад - на доллар. Ситуация напоминает 2008 год, когда пиковые цены на бензин стали первым предвестником экономического кризиса.

Не лучше обстоят дела и у нашей северной соседки. В России в ряде регионов зафиксирован дефицит нефтепродуктов.

Глава ФАС Игорь Артемьев усматривает в поведении нефтяных компаний признаки нарушения антимонопольного законодательства. "Это может явиться одной из разновидностей картельного сговора, за который предусмотрена крайняя мера ответственности, вплоть до уголовной", - заявил он. Руководству нефтяных компаний направлено предупреждение и требование стабилизировать ситуацию и предоставить объяснения причин нефтедефицита.

В Украине скачок цен не был столь стремительным, как на мировых площадках, и совсем недавно правительство с гордостью заявляло, что взвешенные действия власти и диалог с нефтетрейдерами позволили «не выпустить цены на основные нефтепродукты сверх отметки 10 гривень за литр».

Но, увы, ни меморандум о сотрудничестве с нефтетрейдерами, ни снижение до 31 июля ставок акциза на бензин, ни намерение смягчить налоговое давление на компании путем отмены НДС на импорт сырой нефти не помогли удержать цены у психологической отметки.

Как заявлял ранее заместитель директора Департамента по вопросам нефтяной, газовой, торфяной, нефтеперерабатывающей промышленности и альтернативных видов топлива Минэнергоугля Константин Бородин, «те проблемы, которые мы видим на автозаправочных станциях, в значительной мере вызваны избытком импорта, большой зависимостью Украины от именно импортных поставок, поставок из зарубежных стран, где нефтяные цены следуют за ценовыми колебаниями почти каждый день».

Стоимость бензинов и дизельного топлива на украинских АЗС в первом квартале 2011 года выросла на 19-22%, ценовая планка только повышается.

Директор НТЦ «Психея» (Киев) Сергей Сапегин считает, что снижение акцизов на бензин и дизельное топливо на 50 и 30 евро за тонну соответственно не позволит стабилизировать цены на нефтепродукты, сократит бюджетные поступления, осложнит содержание автомобильных дорог и лишит автомобилистов Украины с доходами ниже среднего возможности перехода на более дешевые виды топлива.

По его словам, сокращение ценового соотношения между бензином марки А-95 и сжиженным газом с 1,7-1,8 до 1,6 не только сделает невозможным переход на газовое топливо автомобилистов с уровнем доходов ниже среднего, но и приведет к подорожанию транспортных услуг и ряда социальных товаров. Это объясняется тем, что из почти 800 тыс. автомобилей, работающих на сжиженном газе, около 70% являются бюджетными марками, которые используются, в частности, как такси. Еще около 25% приходится на микроавтобусы и грузовые фургоны, используемые в том числе для перевозки молока, хлеба и других социальных товаров. Лишь 5% транспортных средств, работающих на сжиженном газе, являются престижными иномарками.

Также эксперт добавил, что последствия сдерживания цен более разрушительны для рынка, чем подорожание, которого правительство пытается избежать.

Ведущий эксперт по энергетическим вопросам центра Разумкова Сергей Дьяченко отмечает, что повышение цен на бензин в последнее время связано с ростом спроса на время пасхальных праздников и дефицитом топлива на внутреннем рынке в этот период. И хотя все происходящее носит скорее ситуативный характер, зная повадки отечественных нефтетрейдеров, цены на бензин вряд ли упадут, считает эксперт.

А в научно-техническом центре «Психея» подчеркивают, что в отличие от России, где все больше используется таможенно-тарифное регулирование, в Украине ставка делается на ценовое сдерживание. «Правительство потеряло ощущение времени и не чувствует опасности возникновения дефицита топлива. А во внешних условиях при неспособности Минэнергоугля противостоять информационным манипуляциям операторов это может привести к значительному подорожанию топлива после снятия очередных ограничений», – считают эксперты «Психеи». По их мнению, «нефтепродукты всех марок будут дорожать и далее».

Вывод напрашивается один – не следует возлагать большие надежды на то, что цены на бензин укротят. Скорее рядовому украинцу следует приготовиться к новым проблемам, ведь подорожание топлива коснется не только автомобилистов, оно и взвинтит тарифы на жилищно-коммунальные услуги, повысит стоимость полевых работ, что затем отразится на ценах продуктов питания, увеличит «мзду» за перевозки, в том числе и авиа, а ведь не за горами отпуска. В целом особо расстраиваться не стоит. Если разобраться, то подобное мы уже переживали и, судя по действиям власти, переживем еще не раз…

Нана Черная (УНИАН)