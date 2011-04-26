«Укртатнафта» завершила первый квартал с прибылью 0,6 млрд. грн.

ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) завершило январь-март 2011 года с чистой прибылью 587,148 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток компании составил 1 млрд. 358,875 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Государственной компании по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. «Укртатнафта» увеличила чистый доход на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 4 млрд. 12,189 млн. грн., а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации на 3,8% – до 5 млрд. 254,725 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2010 год «Укртатнафта» завершила с чистой прибылью 377,731 млн. грн., тогда как за 2009 год чистый убыток составил 621,463 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

В 2010 году «Укртатнафта» увеличила переработку нефтяного сырья на 13,3% по сравнению с 2009 годом – до 3 млн. 611,8 тыс. тонн.