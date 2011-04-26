«Укргазвыдобування» намерена привлечь две кредитные линии

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», объявила тендер на привлечение двух кредитных линий в размере 200 млн. грн. и 25 млн. долл.

Об этом сказано в объявлении компании, опубликованном на сайте компании.

Согласно сообщению, срок кредитования по обоим лотам – 12 месяцев. Конечная дата подачи заявок для участия в конкурсе – 26 мая 2011 года.

Обеспечением по этим кредитам компания указала имущественные права по договорам поставки газа НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним, в начале 2011 года «Укргазвыдобування» привлекла у «Проминвестбанка» кредит в размере 190 млн. грн. для пополнения оборотных средств.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» - это крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав ДК «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».