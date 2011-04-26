«Херсонгаз» увеличил прибыль в 2,5 раза

ОАО по газоснабжению и газификации «Херсонгаз» в январе-марте увеличило чистую прибыль в 2,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 14,873 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте «Херсонгаз» увеличил чистый доход на 31,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 197,408 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 32,2% – до 237,314 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2010 год ОАО «Херсонгаз» завершило с чистым убытком 2,198 млн. грн., тогда как за 2009 год чистая прибыль предприятия составляла 0,481 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Херсонгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Херсонской области.

20,83% акций ОАО «Херсонгаз» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 60,51% – ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (номинальный держатель).