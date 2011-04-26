«Донецкоблгаз» увеличил прибыль в 4,8 раза

ОАО по газоснабжению и газификации «Донецкоблгаз» в январе-марте увеличило чистую прибыль в 4,8 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 62,144 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте «Донецкоблгаз» увеличил чистый доход на 76,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 486,402 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 75,0% – до 591,432 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2010 год «Донецкоблгаз» завершил с чистой прибылью 2,154 млн. грн., тогда как за 2009 год чистый убыток составлял 22,6 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО по газоснабжению и газификации «Донецкоблгаз» (г. Донецк) занимается транспортировкой газа распределительными трубопроводами, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Донецкой области.

38,27% акций ОАО «Донецкоблгаз» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 55,3399% - ОАО «МФС» (номинальный держатель).