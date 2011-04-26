«Ривнегаз» увеличил прибыль в 10,5 раза

ПАО по газоснабжению и газификации «Ривнегаз» в январе-марте увеличило чистую прибыль в 10,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 14,006 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте «Ривнегаз» увеличил чистый доход на 52,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 214,771 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 37,5% – до 262,952 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Ривнегаз» сократил чистый убыток на 27,5%, по сравнению с 2009 годом, - до 21,865 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации «Ривнегаз» (г. Ривне) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Ривненской области.

32,6% акций ПАО «Ривнегаз» принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».