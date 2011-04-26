“Киевэнерго” начала подготовку к следующему отопительному сезону

Финансовым планом компании «Киевэнерго» в этом году предусмотрено около 145 млн. грн. на обеспечение качественной подготовки к отопительному сезону 2011/2012 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Киевэнерго” уже начала соответствующие работы, в частности, речь идет о развертывании ремонтных работ энергетического оборудования в ТЭЦ и котельных (котлы, энергоблоки, вспомогательное оборудование), электротехнического оборудования (кабельные линии, подстанции, силовые трансформаторы, выключатели). Также начата подготовка тепловых сетей, в том числе с помощью гидравлических испытаний - одно из обязательных мероприятий.

В этом году испытательные работы начнутся со Святошинского района (жилые массивы Беличи, Новобеличи, Академгородок, частично Святошин, Галаганы). Мероприятия будут проводиться до 16 мая в пределах улицы и переулка Емельяна Горбачева, улицы Чистяковской, проспекта Победы, улиц Николая Ушакова, Уборевича, Чернобыльской, Осенней, Октябрьской, Булаховского, Наумова, Подлесной, Олевской, Бахмачской, Клавдиевской, Гаршина, Рахманинова, проспекта Палладина, улиц Доброхотова, Семашко, Кольцевой дороги. Также в этот период будут производиться плановые ремонты районной котельной “Веркон” и станции теплоснабжения “Беличи”.

«Во время испытаний мы должны проверить все 9 тысяч км тепловых сетей столицы. Конечно, испытания добавляют неудобств киевлянам летом, но “Киевэнерго” не может отказаться от этих работ. Они являются залогом комфорта потребителей зимой, ведь при отсутствии модернизации тепловых сетей лишь благодаря испытаниям компания может предупредить значительное количество повреждений во время отопительного сезона. Так, выявленные в прошлом году во время испытаний почти 1200 повреждений спасли киевлян от длительных ремонтов на этих участках зимой», - заметил заместитель технического директора - главный инженер «Киевэнерго» Юрий ГЛАДЫШЕВ.

В компании информируют, что, согласно технологическим требованиям и правилам безопасности, испытания проводятся теплосетевой водой, охлажденной до температуры не выше 40 градусов по Цельсию, но с давлением, повышенным на 25%, что соответствует нормативам.

“Киевэнерго” предупреждает, что во время испытаний на улицах, в усадьбах, подвалах домов, где проходят теплосети, возможны повреждения трубопроводов с возникновением провалов и выбросов воды на поверхность. О выявленных случаях следует сообщать по телефону информационно-справочной службы “Киевэнерго”: 1588 или 201-58-79.