Отношения Украины и России вышли из кризиса – Медведев

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что отношения Украины и России вышли из кризиса, как межличностного, так и экономического.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины по результатам встречи главы Украинского государства Виктора ЯНУКОВИЧА с Д.МЕДВЕДЕВЫМ, которая состоялась в государственной резиденции «Залесье».

В начале беседы В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил своего российского коллегу за активное участие делегации РФ в мероприятиях к 25-й годовщине Чернобыльской трагедии.

В.ЯНУКОВИЧ отметил важность совместной деятельности по чернобыльской проблематике с российскими партнерами, в частности, в таких вопросах, как сооружение объекта «Укрытие», работа Чернобыльского фонда.

«И Россия, как наш сосед, партнер, друг принимает в этом участие. Это – очень важно…Поэтому огромное вам спасибо», – сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что сегодняшняя встреча является благоприятным случаем обсудить актуальные вопросы двусторонних взаимоотношений Украины и России. Речь идет, в частности, о проведении в июне этого года V заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии, над подготовкой к которому сегодня работают правительства двух стран.

«Есть вопросы, по которым мы продвинулись вперед очень сильно», – констатировал В.ЯНУКОВИЧ. Он напомнил, что уровень товарооборота между Украиной и Россией возрос почти до 42 миллиардов долларов, фактически с 15 миллиардов долларов в 2009 году.

«Это – главный итог», – заметил В.ЯНУКОВИЧ.

«У нас еще очень много вопросов, которые мы должны с вами совместно решить», – резюмировал глава Украинского государства.

Со своей стороны, Президент России отметил, что только что он и его украинский коллега посетили место, которое 25 лет назад «стало символом очень большой беды, с которой плечо к плечу боролись» граждане тогда еще одной общей страны. «Мы почтили память. Конечно, это наша общая беда и общая проблема, которая и до сих пор дает о себе знать», – сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Мы занимаемся этими проблемами и чтобы снять все последствия Чернобыльской катастрофы, и чтобы труд огромного количества спасателей и пожарных был не напрасным», – сказал Президент РФ.

Он отметил, что Россия и в дальнейшем продолжит сотрудничать с Украиной в преодолении последствий аварии на ЧАЭС. Речь идет, в частности, о поддержке и помощи в вопросе сооружения объекта «Укрытие».

Что касается двусторонней повестки дня отношений Украины и России, «она, как всегда, насыщенная», констатировал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, тем для обсуждения более чем достаточно, и речь идет как о новых проектах, так и о текущих проблемах, которые необходимо снимать.

«Но одно абсолютно точно: наши отношения вышли из кризиса – как межличностного, так и экономического», – уверен Президент РФ.

Убедительным подтверждением этого он назвал существенный рост товарооборота между двумя странами. «Но это не означает, что у нас не осталось вопросов для обсуждения. Команды работают… Российская делегация готова к всестороннему обсуждению», – подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.