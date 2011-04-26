Долг предприятий ТКЭ Херсонской области за газ превысил 90 млн. грн.

В Херсонской области предприятия теплокоммунэнерго задолжали за потребленный в прошедшем отопительном сезоне природный газ более 90 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Херсонской облгосадминистрации Виталий КУЗЬМИН сегодня на коллегии ОГА.

По его словам, в частности, на 12 апреля т.г., по данным ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины», теплоснабжающие предприятия области (без учета ПАО «Херсонская ТЭЦ») за отопительный сезон 2010/2011 года оплачено 58% стоимости потребленного газа. Задолженность этих предприятий составляет 48,6 млн. грн.

Уровень расчетов с учетом показателя ПАО «Херсонская ТЭЦ» за отопительный период 2010/2011 года составляет 55%, задолженность – 90,6 млн. грн.

По мнению В.КУЗЬМИНА, одной из главных причин недостаточного уровня оплаты потребленного природного газа предприятиями теплоэнергетики является значительная задолженность по разнице в тарифах, которая возникла в связи с повышением цены на природный газ. Всего с учетом прошлых лет задолженность по разнице в тарифах составляет 72,4 млн. грн.

По данным предприятий ТКЭ, сумма задолженности по разнице в тарифах за 2009 год составляет 14,2 млн. грн., за 2010 год – 42,2 млн. грн., за 2011 год (январь-март) – 16 млн. грн.

По информации ОГА, централизованное теплоснабжение в регионе осуществляли 67 котельных, теплоноситель получали 1464 жилых дома, 48 дошкольных заведений, 43 учебных заведения, 14 больниц. Кроме того, от автономного отопления получают теплоноситель 468 учебных заведений, 392 дошкольных заведения, 557 заведений здравоохранения, 2501 жилой дом.