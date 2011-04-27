Фьючерсы на нефть снизились накануне заседания ФРС

Фьючерсы на сырую нефть ослабли во вторник, 26 апреля, хотя цены на бензин росли четвертый день подряд в преддверии начала водительского сезона, который знаменуется пиковым спросом, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По словам трейдеров, участники рынка избегали слишком сильно толкать цены на нефть в ту или иную сторону перед двухдневным заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое началось во вторник.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки июньских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 7 центов - до 112,21 доллара за баррель. Объемы торгов были низкими.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли на 48 центов - до 124,12 доллара за баррель.

В среду по итогам заседания ожидается пресс-конференция председателя ФРС Берна БЕРНАНКЕ. Трейдеры ждут сигналов о том, что ФРС может отойти от своей политики сверхнизких процентных ставок в попытке стимулировать экономику. Политика ФРС способствовала слабости доллара США и помогла росту цен на нефть и другие сырьевые товары, говорят критики такого подхода.

Между тем, министр финансов США Тимоти ГЕЙТНЕР во вторник представил свое собственное мнение об экономике США. Он отметил, что новые понижательные риски, особенно цены на нефть, противостоят движению США к восстановлению экономики. Однако он добавил, что нынешние цены не поставят восстановление под угрозу.

По мнению правительственных аналитиков, спрос на бензин летом вырастет на скромные 0,5%, однако средние цены не превысят ожидаемого в июне максимума 3,91 доллара за галлон.

Майские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли в цене на 3,43 цента, или на 1%, до 3,3572 доллара за галлон. Это самый высокий уровень закрытия с 15 июля 2008 года, уже второй день подряд.

Майские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 2,91 цента, или на 0,9%, до 3,2111 доллара за галлон.