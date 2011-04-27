Кабмин пригрозил уголовной ответственностью нефтетрейдерам

Правительство будет привлекать к ответственности нефтетрейдеров, которые не выдерживают ценовой коридор при продаже бензина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам министр топлива и угольной промышленности Юрий БОЙКО.

«Есть несколько трейдеров, которые не выдерживают ценовой коридор, рекомендованный экспертно-аналитической группой. Я считаю, что это уже дело правоохранительных органов - пресечь эти спекулятивные вещи», - сказал Ю.БОЙКО.

Он также отметил, что правительство, снизив акциз, создало предпосылки для стабилизации рынка даже в условиях роста цен на нефть в мире.

«Я думаю, что мы в ближайшее время обратимся в правоохранительные органы, с тем, чтобы привлекли к ответственности тех трейдеров, которые используют эти галопирующие цены на нефть в мире, чтобы извлечь спекулятивную составляющую», - подчеркнул министр.

Он сказал, что правительство будет следить за ситуацией на рынке.

В то же время министр отметил сложность с ценами в мире на нефтяном рынке, и правительство будет за этим следить.

Как сообщал УНИАН, экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности повысила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 9,95 грн./л, на дизельное топливо – до 9,45 грн./л. Такое решение ЭАГ приняла на своем заседании 14 апреля.

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО отметил, что правительство приняло беспрецедентные меры для стабилизации отечественного рынка нефтепродуктов, снизив акцизы на бензин марки А-95 на 50 евро/тонна и на дизтопливо – 30 евро/тонна. Министр подчеркнул, что благодаря этим мерам цена на нефтепродукты должна стабилизироваться.

Напомним, 6 апреля т.г. ЭАГ повысила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 9,85 грн./л, на дизельное топливо – до 9,35 грн./л.