В Кировоградской области в марте продажи бензина выросли на 17,6%, дизтоплива – на 22,4%

В марте 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи бензина в Кировоградской области через сеть АЗС увеличились на 17,6%, дизельного топлива – на 22,4%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

По сравнению с мартом 2010 года продажи бензина сократились на 3,9% , дизельного топлива – на 8,6%.

В марте 2011 года через сеть АЗС области было реализовано 4,9 тыс. тонн бензина на сумму 59,4 млн. грн. (61,6% общих продаж), дизельного топлива – 2,3 тыс. тонн на 24,5 млн. грн., газа сжатого – 743 тонн на 4,8 млн. грн., газа сжиженного – 882 тонн на 7,7 млн. грн. Всего продано светлых нефтепродуктов на сумму 96,4 млн. грн.

Наибольшей популярностью пользовался бензин марок А-90-93, доля продаж которого составила 64,2% общего объема реализации. Меньше всего покупали бензин марок А-72-80 (9,9%).

Продажу светлых нефтепродуктов и газа в марте 2011 года осуществляла 241 АЗС.