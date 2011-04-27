ФГИУ рассчитывает выручить 6 млрд. грн. от продажи энергокомпаний

Фонд государственного имущества Украины рассчитывает реализовать части государственных пакетов акций двух энергогенерирующих и 9 энергоснабжающих компаний в 2011 году на 6 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО сегодня в ходе заседания специальной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации.

«Если взять рыночные котировки на фондовых рынках, то это будет 6 млрд. от тех 11 объектов электроэнергетики, которые на этот год по решению правительства запланированы к продаже», - сказал он.

А.РЯБЧЕНКО предположил, что первый конкурс по продаже пакета акций энергокомпаний состоится в конце июня – июле.

Он также отметил, что госпакеты энергокомпаний планируется выставлять группами. На первые два конкурса, в частности, планируется выставить группы в составе одной генкомпании и трех энергоснабжающих компаний, а на последний - соответственно три энергоснабжающие компании.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что одним из основных условий приватизации пакетов генерирующей компании будет обязательство собственников закупать энергетический уголь, который производится на украинских шахтах.

Справка УНИАН. 11 апреля 2011 г. Кабинет министров утвердил список из двух тепловых генераций и энергораспределительных предприятий, государственные пакеты акций которых планируется продать в 2011 году. В частности, приватизировать планируется 50% акций «Винницаоблэнерго», «Днепроблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 45,1% акций «Захидэнерго», 45% акций «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% акций «Донецкоблэнерго», 25,99% акций «Тернопольоблэнерго», 25% акций «Днепроэнерго» и «Киевэнерго», 21% акций «Черкассыоблэнерго».

20 апреля А.РЯБЧЕНКО сообщил, что Фонд государственного имущества Украины планирует выставить первым на продажу государственный пакет акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и трех энергоснабжающих компаний.