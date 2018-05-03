Чернобыльские проекты выходят из «летаргического сна»…

На прошедшей в Киеве Ассамблее стран-доноров Украине пообещали выделить 550 млн. евро на завершение проектов, призванных сделать Чернобыльскую АЭС экологически безопасной системой. И хотя эти средства не в полной мере удовлетворили надежды официального Киева, в украинском правительстве уже поспешили заявить, что собранных средств хватит на переход к активной фазе работ на чернобыльских объектах, в том числе и на «Укрытии». Насколько реально нынешнему Кабмину справиться с чернобыльской проблемой, покажет время. Однако сам факт того, что Украине удалось собрать беспрецедентную сумму, уже сегодня внушает умеренный оптимизм…

Тому, что Украина смогла реанимировать интерес мировой общественности к чернобыльской проблеме, который в апреле удалось успешно трансформировать в реальные суммы в евровалюте, способствовали как внутренний, так и внешний факторы. Первый выражается в том, что, начиная с 2010 года, страны-доноры, в первую очередь ЕБРР как распорядитель чернобыльских фондов, начали иметь дело с реальным переговорщиком внутри страны. В условиях трехполярной напряженной политической модели, существовавшей в Украине в период 2005-2009 гг., такого единого ответственного переговорщика Европа попросту не имела. И хотя контракты на возведение нового безопасного конфаймента (НБК) и завершение строительства промежуточного хранилища отработанного топлива (ХОЯТ-2) были подписаны в 2006-2007 гг., дальше бумажных деклараций, увы, дело не шло, чернобыльские проекты продолжали пребывать в вялотекущей стадии. Свидетельством того, что Европа стала доверять Украине, является, в частности, заявление вице-президента ЕБРР Хорста Райхенбаха, который в ходе прошлогодней встречи с первым вице-премьер-министром Украины Андреем Клюевым отметил, что с тех пор, как новое руководство украинского правительства стало контролировать проекты на ЧАЭС, начал наблюдаться ощутимый прогресс в их реализации. При этом еврочиновник не забыл упомянуть, что именно при правительстве Януковича в 2007 году были подписаны пообъектные контракты по ЧАЭС. Более того, еще одним немаловажным «внутренним» сигналом для стран-доноров являлось принятие Украиной в 2010 году решения увеличить свой вклад в Фонд «Укрытие» более чем вдвое - до 104,1 млн. долл. При этом симптоматична сама подоплека данного решения – приобретение самостоятельного права голоса в распределении финансирования чернобыльских проектов. А ведь ранее украинские чиновники попросту отказались от этого права, отдав все в руки клерков из ЕБРР.

Что же касается внешних факторов, то тут, безусловно, главенствующую роль сыграла авария на японской «Фукусиме». Именно эта планетарная трагедия позволила странам-донорам, преимущественно европейским и США, убедительно выглядеть в глазах собственных налогоплательщиков при объяснении своей щедрости на фоне с трудом выкарабкивающихся из кризиса национальных экономик. Также нельзя исключать, что японская авария отчасти позволила вытеснить из коллективной памяти принципиальных европейцев коррупционный шлейф чернобыльских проектов, выплывший наружу в 2006 году (дело представителя RWE Nukem Райнера Геринга).

Как бы там ни было, но факт остается фактом - Украине пообещали 550 млн. долл. Тем более, что с учетом дополнительного письменного аванса Барака Обамы в 123 млн. долл. и вероятности изменения в недалеком будущем своего мнения странами-отказниками, денег в принципе должно хватить. Это подтверждают и профильные украинские чиновники. «Я считаю, что апрельскими мероприятиями (ассамблея и научно-практические конференции в Киеве) нам успешно удалось решить проблему активизации чернобыльских программ. Это действительно прорыв», - отмечает глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Владимир Холоша.

С ним согласен и директор ГСП «ЧАЭС» Игорь Грамоткин, подчеркивающий, что собранные средства позволят ускорить переход от бумажной стадии проектов к непосредственным работам на объектах.

По последним оценкам экспертов ЕБРР, общая стоимость работ по преобразованию ЧАЭС в экологически безопасную систему (в настоящее время речь идет о т.н. «буром пятне», а не об отброшенном в виду невыполнимости термине «зеленая лужайка») оценивается в 1,54 млрд. евро, при этом две трети указанной суммы стоит строительство нового безопасного конфайнмента (НБК). Накануне апрельских встреч дефицит средств по НБК оценивался в 600 млн. евро., по Счету ядерной безопасности, из которого финансируется строительство хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2), - 140 млн. евро. Таким образом, с учетом обещанной в Киеве суммы «непокрытыми» на сегодня остаются 190 млн. евро, которые украинская сторона планирует дособрать «по ходу дела».

Что касается самих объектов, то наиболее важным проектом на площадке станции в настоящее время является НБК. Существующий саркофаг над 4-м энергоблоком, по последним оценкам с учетом проведенных стабилизационных работ, гарантированно простоит до 2023 года и поэтому заявленная на сегодня консорциумом NOVARKA дата ввода в эксплуатацию НБК - лето 2015 года - в смысле критичности сроков вполне приемлема. При этом стоит отметить, что, несмотря на нерешенность вопроса финансирования, подрядчик фактически приступил к работам на объекте еще в начале 2010 года.

На сегодняшний день, отмечает И. Грамоткин, практически в завершающей стадии находятся подготовительные земляные и инфраструктурные работы. Уже с лета прошлого года подрядчик приступил к забиванию свай под опоры будущего фундамента НБК. Также разрешен вопрос демонтажа и строительства новой вентиляционной трубы, поскольку старая мешала надвижке конфаймента. По словам И. Грамоткина, к изготовлению секций будущего конфаймента подрядчики приступят в 2012 году. Их будут собирать в Италии, а затем доставят на площадку ЧАЭС. Директор станции убежден, что при условии ритмичности финасирования сроки по введению НБК в эксплуатацию, заявленные подрядчиком, абсолютно выполнимы, и позволят с 2015 года перейти ко второму этапу выполнения проекта – созданию инфраструктуры для демонтажа нестабильных конструкций существующего саркофага.

Второй немаловажной проблемой на площадке станции является строительство промежуточного сухого хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2). Потребность в нем связана с тем, что существующее пристанционное мокрое хранилище ХОЯТ-1 после завершения выгрузки топлива из всех реакторов ЧАЭС способно вместить сборки в режиме максимально допустимого «уплотнения» (Госатомрегулирование с большим скрипом давал в 2010 году ГСП разрешение на перемещение в него топлива из бассейнов выдержки 3-го энергоблока). Стоит отметить, что строительство хранилища ведется с переменным успехом уже почти 13 лет. И даже смена в 2005 году неудовлетворяющего по темпам и качеству работ французского концерна Framaтome ANP на американскую Holtec International не вполне решила проблему ускорения реализации проекта. В ходе консультаций с заказчиком строительства Holtec, кивая на кризис, попытался почти вдвое увеличить заявленную стоимость работ по объекту. Однако украинская сторона настояла на невозможности такого удорожания и, в конце концов, в феврале этого года аппетит американцев удалось поумерить, снизив стоимость работ с запрошенных 470 до 255 млн. евро.

Как рассказал И. Грамоткин, на сегодняшний день проектная документация по достройке ХОЯТ-2 проходит государственную экспертизу. Предполагается, что к концу года подрядчик приступит к выполнению работ на объекте, который окончательно планируется сдать «под ключ» в 2015 году.

Состояние по другим объектам оценивается не столь критично. Уже сданы в эксплуатацию все лоты комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов (РАО). Завод по переработке жидких РАО, фактически построенный еще в 2006 году, наконец-то дождался новых подрядчиков в лице консорциума украинских компаний в составе «Укрэнергомонтаж», «ЮТЭМ» и «Львовэнергоремонт», с которыми, как отмечает И. Грамоткин, недавно подписан соответствующий контракт. Директор станции прогнозирует, что пуско-наладочные работы на объекте завершатся до конца этого года и он будет сдан в эксплуатацию.

Как видно, ситуация с «физическим» выполнением чернобыльских проектов на сегодняшний день вполне сносная, что вселяет умеренный оптимизм. Ведь, как свидетельствует опыт прошлых лет, зачастую чернобыльские проекты увязали в бумажной волоките, перемещаясь с одного чиновничьего стола на другой. Остается надеяться, что теперь их удастся довести до полного завершения. Как заявил первый вице-премьер-министр Андрей Клюев, который как раз и курирует их выполнение, правительство продолжит контроль соблюдения графиков проведения работ на ЧАЭС.

Впрочем, необратимо приближается осень 2012 года, а значит - грядут очередные парламентские выборы. Не хотелось бы, чтобы возможная очередная смена политической конфигурации снова загнала чернобыльские проекты в состояние вялотекущего летаргического сна.

Глеб Иванов